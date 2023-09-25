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Avcılar’da yürekleri ağza getiren yangın

İstanbul Avcılar'da bir binada çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 8 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yayınlanma: 18:38 - 25 Eylül 2023 Güncellenme:
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Avcılar’da Yeşilkent Mahallesi G-111 Sokak’taki 4 katlı binanın birinci katındaki Suriyeli ailenin yaşadığı dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları dışarıya çıkardı.

AMBULANSTA MÜDAHALE EDİLDİ

Dumandan etkilenen 3’ü çocuk 8 kişiye ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilenenlerden biri daha sonra önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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