AVM’de doğalgaz yangını
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir alışveriş merkezinin arka kısmında doğal gazdan kaynaklı çıkan yangın, söndürüldü.
Bitlis’in Cumhuriyet Caddesi’ndeki Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezi’nin arka tarafında bulunan doğalgaz ana vanasından saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi.
Gaz akışı kesilirken, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, park halindeki 2 araç zarar gördü. Can güvenliği gerekçesiyle alışveriş merkezi tahliye edildi. (DHA)