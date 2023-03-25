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Avukata ofisinde silahlı saldırı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir avukat, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

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Avukata ofisinde silahlı saldırı

İzmit Kemalpaşa Mahallesi Kuzey yan yolda bir iş hanının 7. katında bulunan avukatlık ofisine gelen kimliği belirsiz kişi, Kocaeli Barosu avukatlarından A.A’ya tabancayla ateş etti.

Bacağına kurşun isabet eden A.A, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İzmit SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, aynı avukatlık ofisi 27 Kasım 2019’de kurşunlanmıştı. (AA)

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