Ayder Yaylası’nda yıkım
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylasında, Kesin Korunacak Hassas Alan içerisinde kalan 6 yapı kamulaştırılarak yıkıldı.
Rize’nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylasında bazı yapıların yıkımı sürüyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen 35 parseldeki 21 bin 614 metrekarelik alan üzerinde yer alan 6 yapı için yıkım kararı alındı.
Yaylanın kamulaştırılan ortak alanında kalan ve yasal işlemleri tamamlanan 6 yapı sahiplerince tahliye edildi. Yapılar ekiplerce iş makineleri eşliğinde yıkıldı. (DHA)