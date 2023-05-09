Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur’un kardeşi ve kuzenine silahlı saldırı

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur'un kardeşi Aydın Çondur ile kuzeni İbrahim Becerik, tarlada pamuk ekimi yaptıkları sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

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Aydın’ın Resiköy Mahallesi yakınlarında tarlada saat 16.00 sıralarında, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur’un kardeşi Aydın Çondur ve kuzeni İbrahim Becerik’e, traktörle kendi arazilerinde pamuk ekimi yaptıkları sırada yanlarına yaklaşan bir kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu.

Şüphelinin tabancasından çıkan 3 kurşun Çondur ve Becerik’in bacaklarına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan saldırgan ise jandarma ekipleri tarafından Reisköy’de silahıyla birlikte yakalandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)