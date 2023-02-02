Aydın’da eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren koca tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, çıkan tartışmada 32 yıl önce boşandığı eşi Yeter Zorba'yı (69) 15 yerinden bıçaklayarak öldürüp, polise teslim olan Celal Taşkıran (69) tutuklandı.

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Didim’de yaşayan Celal Taşkıran, 19 yıl evli kaldığı Yeter Zorba’dan 1991 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Zorba, boşanmalarının ardından da Almanya’ya yerleşti. Ancak, Yeter Zorba, her yıl tatil için geldiğinde boşandığı Celal Taşkıran ile Efeler Mahallesi, 1381 Sokak’taki evlerinde kalmaya devam etti.

Bir süre önce tatil için Didim’e gelen Yeter Zorba ile Celal Taşkıran arasında dün saat 20.30 sıralarında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taşkıran, mutfaktan aldığı bıçakla Zorba’ya bıçakladı. Zorba, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 15 bıçak darbesiyle yere yığıldı.

POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Olayın ardından Celal Taşkıran, polisi arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yeter Zorba’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yeter Zorba’nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Taşkıran ise gözaltına alındı.

VEKALET TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ

Taşkıran polisteki ifadesinde, Mersin’in Tarsus ilçesindeki evlerinin satışı için Yeter Zorba’nın kendisinden vekalet istediğini belirterek, “Bu nedenle aramızda anlaşmazlık çıktı. Çıkan tartışmada, öldürdüm” dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Taşkıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)