Aydın’da köpek katliamı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, 11 köpeğin boş arazide ölü bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı.
Aydın’ın Efeler ilçesi Kırsal Danişment Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde, boş arazide hareketsiz yatan köpekleri gören vatandaşlar, durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, arazinin çeşitli yerlerinde toplam 11 köpeğin öldüğünü tespit etti.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köpeklerin cansız bedenlerinden numune aldı.
Zehirlendiği düşünülen köpekler, belediye ekiplerince bölgeden alındı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)