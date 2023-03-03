Aydın’da korkunç olay: 4 yaşındaki Berkay yanarak can verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 4 yaşındaki Berkay Taş, evlerinin bahçesindeki koltukların tutuşması sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti. Berkay'ın, çakmakla oynarken tutuşturduğu koltuğun arkasından çıkamayıp, hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu bildirildi.

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Yeni Sanayi Mahallesi 1020 Sokak’ta, iki katlı bir evin arka bahçesindeki iki koltuk bugün saat 12.30 sıralarında, tutuştu. Durumu fark eden yakınları ve komşuları, su ve küreklerle alevlere müdahale etti, bir yandan da itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Alevler söndürülürken, yanan koltuklar yerinden kaldırıldığında Berkay Taş’ın cansız bedeni bulundu. Olay yerinde bir de çakmak bulundu.

Küçük Berkay’ın evlerinin bahçesinde oynarken, çakmakla koltuğu tutuşturduğu, koltukların arasında çıkamayıp, öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.

Berkay’ın ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Berkay Taşın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)