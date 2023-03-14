Aydın’daki çifte cinayetin firarisi: Olay günü düğündeydim

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 12 yıl önce Gökhan Ekmekçi (21) ve arkadaşı Tarık Germez'in (22) başlarından tabancayla vurulmuş olarak bir su kuyusunda ölü bulunmasıyla ilgili önce tutuklanıp, 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen ve 2014 yılında hakkında 10 yıl hapis cezası verilen Hüseyin Acar (28), 9 yıl sonra İzmir'de yakalandı.

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Olay, 4 Haziran 2011 tarihinde Ortaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Gökhan Ekmekçi ve arkadaşı Tarık Germez, başlarından tabancayla vurulmuş olarak bir su kuyusunun dibinde ölü bulundu. Olaydan 9 gün sonra, yapılan soruşturma kapsamında Hüseyin Acar ile D.V., F.T. ve Ü.G. gözaltına alındı. Şüpheliler, bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra ‘deliller ışığında suçu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphe bulunmaması’ nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2014 yılında ise Hüseyin Acar hakkında Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cinayetten 10 yıl hapis cezası verildi.

İZMİR’DE YAKALANDI

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 yıldan beri firari olan Hüseyin Acar’ın İzmir’in Bornova ilçesi Işıkkent’te olduğu bilgisini alarak, bir eve operasyon düzenledi. Hüseyin Acar, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

“OLAY GÜNÜ DÜĞÜNDEYDİM, HALAY ÇEKTİĞİM GÖRÜNTÜLER VAR”

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Acar, mahkemedeki ifadesinde, “Olayla ilgili hiçbir bilgim yok. Olay yerine yakın bir yerde uyuşturucu kullanıyordum. Olay yerinden 200 metre uzakta parmak izim bulunduğu için cezalandırıldım. Olay günü düğündeydim, halay çektiğim görüntüler var. Bunları mahkemeye sundum. Kaçmadım, İzmir’de yaşıyordum. Olay olduğunda 16 yaşındaydım. İki cinayet işleyip düğüne gitmem, normal mi? Beraatımı istiyorum” dedi. Acar, tutuklandı. (DHA)