Ayı saldırısından köpekler kurtardı

Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatırken ayı saldırısında yaralanan çoban Ahmet Sevilgen (21), yaşadığı dehşeti anlattı. Birden karşısına çıkan ayının önce ayağını, ardından da elini yakaladığını söyleyen Sevilgen, "O sırada köpeklerim geldi, ayının pençelerinden kurtardı" dedi.

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Olay, dün sabah saatlerinde Eruh ilçesi Dikboğaz köyü kırsalında meydana geldi. Çoban Ahmet Sevilgen, yanında köpekleri, köye 3 kilometre mesafede koyunlarını otlatırken ayı saldırısına uğradı. Sevilgeni, pençe darbeleriyle yaralayan ayı, köpekler saldırınca kaçtı. Sevilgen, ailesini arayarak yardım istedi.

El ve ayak bileklerinde kırık ve yaralar oluşan Sevilgen, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

BİRDEN KARŞIMA ÇIKTI

Hastanede tedavisi süren Ahmet Sevgilen, yaşadığı dehşeti anlattı.

Köpeklerin havlama sesinin geldiği yöne gidince ayıyla karşılaştığını belirten Sevilgen, “Hayvanlara bakarken, köpek sesinden dolayı sesin geldiği yöne gittim, birden ayı çıktı karşıma. Ben de neye uğradığımı şaşırdım. Birden ayağımı ardından da elimi yakaladı. O sırada köpeklerim geldi, ayının pençelerinden kurtardı. Sonra ayı kaçmaya başladı. Yani o an neye uğradığımı şaşırdım. Sonra ayağımı ve elimi bağladım. Köpekler hayatımı kurtardı. Daha sonra ailemi aradım, ailem beni almaya geldi. Sonra ambulans beni Eruh ilçe hastanesine getirdi. Sonra Eruhtan da Siirte sevk ettiler. Elim ve ayağımda kırık olduğu için beni ameliyat yaptılar. Şimdi iyiyim, az çok ağrım var” dedi.