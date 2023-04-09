Aynı kazada babasını kaybetti, 3 gün sonra kendisi de öldü
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, bulundukları motosiklete otomobilin çarpması sonucu yaralanan bir kişi, aynı kazada hayatını kaybeden babasından 3 gün sonra yaşamını yitirdi.
İlçede, 3 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Mustafa Korkmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bolvadin Belediye Kavşağında, kırmızı ışık ihlali yapan A.A. (52) idaresindeki 03 RC 242 plakalı otomobil, Mustafa Korkmaz yönetimindeki tescilsiz motosiklete çarpmıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan babası Kemal Korkmaz yaralanmıştı. Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Kemal Korkmaz yaşamını yitirmişti. (AA)