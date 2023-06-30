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Ayvalık açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

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Ayvalık açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botların bulunduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları “KB-20” ve “KB-4510” sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 65 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (AA)

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