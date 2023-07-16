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Ayvalık’ta korkutan orman yangını

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde turistik Cennet Tepesi'nin alt kısmındaki çamlık alanda yangın çıktı. Yerleşim bölgesinin yakınlarında çıkan geceyi aydınlatan yangın, kısa sürede müdahale eden orman ve itfaiye ekipleri yoğun çabasıyla 1 saatte kontrol altına alındı. 

Yayınlanma: 23:53 - 16 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Ayvalık’ta korkutan orman yangını

Yangın, saat 22.30 sıralarında Ayvalık ilçesinde seyir terası olarak turistik Cennet Tepesi’nin altında bulunan çamlık alanda çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Yerleşim bölgesinin yakınlarında çıkan yangında geceyi aydınlatan alevler, kilometrelerce uzaklıktan da görüldü.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 21 arazöz ile müdahale edilen yangında söndürme çalışmalarına bölgede oturan tatilciler de destek verdi.

Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla saat 23.27’de kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde saat 22.30 başlayan orman yangınıyla ilgili Balıkesir Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Ayvalık ilçemizde Cennet Tepesi Mevkiinde saat 22.30 sularında başlayan örtü yangınına yapılan hızlı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Büyükşehir Belediyemiz ve Orman Bölge Müdürlüğümüze ait 21 arazözün görev aldığı söndürme çalışmaları kısa sürede olumlu sonuçlanmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

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