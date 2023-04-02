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Azerbaycanlı ortağını öldürmüştü, tutuklandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, ortağı Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd'ı (30) aralarındaki hisse tartışmasında tabanca ile vurarak öldüren Ahmet Dikbaş, tutuklandı.

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Azerbaycanlı ortağını öldürmüştü, tutuklandı

Ahmet Dikbaş, 31 Mart akşamı Demetlale Mahallesi 418’inci Cadde’de tütün mamulleri satışı yaptığı iş yerinde, Azerbaycan uyruklu ortağı Şamil Xalıd ile hisse devri nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Dikbaş, üzerinde bulunan tabanca ile ortağı Xalıd’a ateş etti. Xalıd, kasığına isabet eden kurşunla yaralı halde kaçarak cadde üzerindeki manava sığındı. Dikbaş, peşinden gittiği Xalıd’a 3 el daha ateş etti. Xalıd, kaldırıldığı Etlik Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ahmet Dikbaş, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dikbaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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