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Baba – kız böyle kurtarıldı

Manisa'da, stabilize yolda takla atarak sulama kanalına uçan otomobilde yaralanan Adem Yiğit (39) ve yanındaki kızı Cemile Nur Yiğit (16), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Baba – kız böyle kurtarıldı

Saruhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Sokak’ta, Adem Yiğit yönetimindeki 35 U 9306 plakalı otomobil, stabilize yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Sürücü Yiğit ile otomobildeki kızı Cemile Nur Yiğit, sulama kanalında ters dönen otomobilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin bir kısmı suyla dolarken, baba- kız için kurtarma çalışması başlatıldı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, baba- kız otomobilden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Adem Yiğit ve kızı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Baba- kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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