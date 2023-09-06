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Babası harçlık vermeyince evi yaktı

Kırıkkale'de bir süre önce cezaevinden çıkan D.Y., babası harçlık vermeyince oturdukları evi ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, D.Y, polis tarafından gözaltına alındı.

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Babası harçlık vermeyince evi yaktı

Denetimli serbestlikten yararlanarak kısa süre önce cezaevinden tahliye olan D.Y., babası K.Y.’den harçlık istedi. K.Y. olumsuz yanıt verince tartışma yaşandı.

Bir süre sonra D.Y., oturdukları 3 katlı evin en üst katını ateşe verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken, olayın ardından kaçan D.Y., yakalanıp, gözaltına alındı. (DHA)

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