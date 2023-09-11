Babasını 7 bıçak darbesiyle öldürmüştü, cezası belli oldu

Bursa'da, ailesiyle yaşadığı tartışmalar nedeniyle babası Halil Uysal'ı 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammet Cem Uysal'a 20,5 yıl hapis cezası verildi.

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Bursa’da meydana gelen olay, geçen yıl şubat ayında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammet Cem Uysal, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babası Halil Uysal’ı 7 yerinden bıçakladı. Bu sırada evde bulunan anne Mürvet Uysal, polis merkezine giderek oğlunun kocasını öldürdüğünü söyledi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Halil Uysal’ı ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Halil Uysal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“ANNEM KAÇARAK KURTULDU, BABAMI ÖLDÜRDÜM”

Muhammet Cem Uysal, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadesinde, “Annem ve babam sürekli olarak tartışıyorlardı. Bu durum beni rahatsız ediyordu. Olay günü de babamla tartıştılar. Babama sinirlendim ve bıçakla saldırdım. Annem evden kaçarak kurtuldu ama babamı öldürdüm” dedi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Muhammet Cem Uysal, “üst soya karşı kasten öldürme” suçundan 20 yıl, “kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan ise 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi. (DHA)

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