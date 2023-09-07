Babasını öldürdü, annesini yaraladı… Cezası belli oldu

Bursa'da, babasını öldüren ve annesini yaralayan sanık Muhammed Cem U., 20 yıl 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Muhammed Cem U., cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanık ile sanığın annesi Mürvet U.’nun avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık, yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

“KASTEN YARALAMA DEĞİL, KASTEN ÖLDÜRME” TALEBİ

Müşteki avukatı ise olay günü sanığın “bu gece her şey bitecektir” şeklindeki beyanlarıyla anne ve babasını öldüreceğini planladığını iddia etti. Sanığın babasını öldürdüğünü, annesini de öldürmeye teşebbüs ettiğini belirten avukat, sanığın annesine karşı kasten yaralama suçundan değil, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti, sanığı babasını öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Olay esnasında babanın karşı tarafa yönelik söylemlerinden ötürü haksız tahrik hükümleri uygulanarak ceza önce 24 yıla, ardından sanığın duruşmadaki davranışları dikkate alınarak 20 yıla indirildi. Sanığa annesine karşı eylemine dair de “kasten yaralama” suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verildi.

OLAY

Orhangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde geçen yıl şubat ayında Muhammed Cem U., evlerinde tartıştığı annesi Mürvet U. ve babası Halil U.’yu bıçakla yaralamıştı. Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Halil U., müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Muhammed Cem U. ise tutuklanmıştı. (AA)

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