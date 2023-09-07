Bagajdan 103 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu çıktı
Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda 103 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye’de, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik çalışmalarda büyük miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, T.K. ve M.K. isimli iki şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe alarak durdurdu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın bagajında 103 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)