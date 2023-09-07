Abone Ol

Bagajdan 103 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu çıktı

Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda 103 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma: 12:25 - 07 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Osmaniye’de, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik çalışmalarda büyük miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, T.K. ve M.K. isimli iki şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe alarak durdurdu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın bagajında 103 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)

Kilolarca uyuşturucu ile yolculuk yapmaya çalıştılarİlginizi ÇekebilirKilolarca uyuşturucu ile yolculuk yapmaya çalıştılarOrmana gömdükleri uyuşturucuları hediye poşetlerine gizlemişlerİlginizi ÇekebilirOrmana gömdükleri uyuşturucuları hediye poşetlerine gizlemişler
Emniyet Osmaniye uyuşturucu
X Reklam