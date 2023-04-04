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Bagajdan 9 papağan çıktı: On binlerce lira ceza…

Bolu'da, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında 9 papağan ele geçirildi. Satın alınan papağanların İstanbula gönderildiği belirlenirken, 2 kişiye 26 bin 390'ar TL idari para cezası uygulandı.

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Bagajdan 9 papağan çıktı: On binlerce lira ceza…

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde yol uygulaması yaptı. Şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki kolilerde 9 canlı papağan bulundu.

Papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Satın alınan papağanların teslim edilmek üzere İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi. K.T. ve H.K. isimli 2 şüpheliye 26 bin 390’ar TL idari para cezası uygulandı. (DHA)

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