Bagajdan 9 papağan çıktı: On binlerce lira ceza…
Bolu'da, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında 9 papağan ele geçirildi. Satın alınan papağanların İstanbula gönderildiği belirlenirken, 2 kişiye 26 bin 390'ar TL idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde yol uygulaması yaptı. Şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki kolilerde 9 canlı papağan bulundu.
Papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Satın alınan papağanların teslim edilmek üzere İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi. K.T. ve H.K. isimli 2 şüpheliye 26 bin 390’ar TL idari para cezası uygulandı. (DHA)