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Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonu’nun iftarına katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonuna bağlı federasyon başkanları ve yöneticileriyle iftarda bir araya geldi.

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Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonu’nun iftarına katıldı

MHP’den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonuna bağlı federasyon başkanları ve yöneticileriyle Ankara Konağı’nda düzenlenen sohbet toplantısı ve iftar programına katıldı.

Avrupa Türk Konfederasyonu Genel Başkanı Cemal Çetin ve programa katılanlarla bir süre sohbet eden Bahçeli, iftarın ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. (AA)

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