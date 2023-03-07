Bahçelievler’de önündeki kaldırım çöken apartman tedbir amaçlı boşaltıldı

İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı apartmanın önünde bulunan kaldırım, altındaki kömürlüğe doğru çöktü. Apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Küçük Çınar Sokak’ta yaşandı. 45 yıllık Yavaş Apartmanı’nın önündeki kaldırım altındaki kömürlüğe doğru çöktü.

Çökme nedeniyle oluşan gürültüyle vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Durumun bildirilmesiyle gelen zabıta ekipleri, tahliye ettikleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Apartmanın bulunduğu sokak zabıta ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Kaldırımın çöktüğü altındaki kömürlüğün sonradan yapıldığı ifade edildi.

“EN KISA SÜREDE YIKILMASI GEREK”

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Siyavuzpaşa’da 1978 yapımı, 14 dairenin olduğu bir apartmanımız var. Onun kaldırım tarafında sonradan bir imalat yapılmış. O imalat yapılan yer çöktü. Arkadaşlarımız inceledi. Tahliye ettik binayı. Karot testi alınıp en kısa sürede yıkılması gerek. Yan binada bitişik olduğu için, ona da bakıyor arkadaşlarımız. Deprem zamanında kentsel dönüşüme önem veriyoruz. Sıkıntı olmadan binadan kurtulmamız lazım” ifadelerini kullandı. (DHA)

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