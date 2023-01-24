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Bakan Soylu, 6 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda 6 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı.

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Bakan Soylu, 6 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Tertemiz yapana kadar devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şırnak Bestler Dereler’de Kahraman Korucumuz TİM Komutanımız Nimet Encu’nun Şehit olduğu operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6 oldu. Kahraman Jandarma’mızı ve Kahraman Korucularımızı Allah korusun” ifadelerini kullandı. (DHA)

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