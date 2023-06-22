Bakan Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonla 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:
* “Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında; 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
* Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.” DHA