Bakanlık: Refakatçisi olmayan 93 çocuk kuruluş bakımına alınmıştır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremden etkilenen illerde enkazdan çıkarılıp refakatçisi olmayan 93 çocuğun kuruluş bakımına alındığını duyurdu.

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremden etkilenen illerde enkazdan çıkarılıp refakatçisi olmayan çocuklarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1858 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucunun kimlik kontrolü ve doğrulaması sonucu 1314 çocuk ailesine teslim edilmiş, 93 çocuğumuz kuruluş bakımına alınmıştır, 451 çocuğumuzun ise hastanelerde tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1645, edilmeyen 213 çocuğumuz bulunmaktadır” denildi. (DHA)

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