Bakırköy Adliyesi önünde silah sesleri

Bakırköy Adliyesi önünde çok sayıda silah sesi duyuldu. Mermiler açık otoparktaki araçlara da isabet etti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Olay, saat 13.45 sıralarında Bakırköy Adliyesi önündeki açık otoparkta yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı.

Mermiler park halindeki araçlara isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralı olmadığı ve şüphelilerin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor. (DHA)

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