Balçıkta cesedi bulunmuştu, eşi ve oğlu gözaltında

Aksaray'da dün sulama kanalında ölü olarak bulunan kadının 1 çocuk annesi Şengül Keleş (45) olduğu belirlendi. 6 ay önce kızıyla birlikte ayrı yaşamaya başlayan, ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek Keleş'in, boşanma aşamasındaki eşi Y. K.(49) ile üvey oğlu Ö.K. (20), şüphe üzerine gözaltına alındı.

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Aksaray’da gerçekleşen olay, dün saat 21.00 sıralarında Laleli Mahallesi’ndeki sulama kanalında meydana geldi Çevredekiler, kanalda bir kadının hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

BALÇIĞA DÖNÜŞMÜŞ KANALDAN ÇIKARILDI

AFAD ekiplerince, suyun az olması nedeniyle tabanı balçığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis, yaptığı araştırmada kadının Şengül Keleş olduğunu belirledi. Keleş’in, 6 ay önce kızıyla birlikte bir ev kiralayıp, ayrı yaşamaya başladığı tespit edildi. Keleş’in boşanma aşamasındaki eşi Y. K. ve üvey oğlu Ö.K., şüphe üzerine gözaltına alındı. Keleş’in ölüm nedeni de otopsi sonucu belirlenecek. (DHA)

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