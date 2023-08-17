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Balık için açıldığı denizden cesedi çıkarıldı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinin Kapısuyu plajında sabah saatlerinde balık tutmak için denize açılan Hasan Anar'ın (60) akşam saatlerinde cesedi bulundu. 

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Balık için açıldığı denizden cesedi çıkarıldı

Bartın’da akşam saatlerinde ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kapısuyu köyünden deniz yüzeyinde tekne parçalarını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi.

Ekipler ve vatandaşların kıyıda yaptığı aramada deniz üzerinde bir cesedin olduğu fark edildi.

Kıyıya çıkartılan cesedin, sabah saatlerinde 5 metrelik teknesiyle denize açılan Hasan Anar’a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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