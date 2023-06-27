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Balık tutarken suya düşerek öldü

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde balık tutarken dere içerisindeki gölcüğe düşen kişi boğuldu.

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Balık tutarken suya düşerek öldü

Samsun’da, Esatçiftliği Mahallesi Müsücep mevkisinde Çatak Deresi’nde oluşan doğal su birikintisinde yeğeniyle birlikte balık tutan Seyit Aydoğan (39), dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmeyen Aydoğan sudan çıkamazken yeğeni durumu ailesine haber verdi.

Vatandaşlar tarafından gölden çıkarılan Aydoğan’ın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından Aydoğan’ın cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. (AA)

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