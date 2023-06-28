Balıkçı Sait yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesi ile İstanbul’da dünyaca ünlü isimlerin balıkçısı olarak bilinen balıkçı Sait Birtan Yılmaz 72 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşar ANTER

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Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde yarattığı “Sait” markası ile dünya çapında ün kazanan Sait Birtan Yılmaz (72), İstanbul’da yaşama veda etti.

PROFESYONEL FUTBOL OYNAMIŞTI

Sait Birtan Yılmaz, Yalıkavak’ta faaliyet gösteren ve hizmet kalitesi ile bir Bodrum markası haline gelen “Sait Restorant”ın kurucusuydu. 1951 Konya doğumlu olan ve gençliğinde Konyaspor ve Adanaspor'da profesyonel futbol oynayan Yılmaz, 1980’de evlenerek gittiği İsveç’ten, lokanta yönetimi ve mutfak eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye döndü.

HOLYWOD YILDIZLARINI AĞIRLADI

Dönüşünde İstanbul'da çocukluk hayali olan Le Chalet lokantasını işletti. 1992'de İstanbul'un karmaşasından kaçıp Bodrum'a yerleşti. 2000’de eşi Ferman Yılmaz'la birlikte Yalıkavak’ta adını verdiği Sait Balık Restaurant'ı açtı. Fark yaratan mutfağı, dekoru, servisi, güler yüzlü hizmetiyle kısa sürede Bodrum klasiği olmayı başardı. Mekanında Türk yıldızlar ve ünlü isimler kadar Holywood yıldızlarını da ağırlamıştı.

2014 yılında yarattığı markaya Doğuş Holding’in patronu Ferit Şahenk’in kurucusu olduğu D.Ream (Doğuş Restaurant Entertainment and Management) yatırımcı ortak oldu. 2021 yılında bu çatı altında Galataport’ta bir dükkan daha açtı.

Yılmaz’ın cenazesinin Bodrum’a getirilerek Cuma günü düzenlenecek tören sonrası Yalıkavak’ta toprağa verileceği öğrenildi.