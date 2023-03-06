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Balkon camını silerken 3. kattan düşen kadın öldü

Denizli'de 3. kattaki evinin balkon camını silerken düşen 29 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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Balkon camını silerken 3. kattan düşen kadın öldü

Denizli’de Merkez Pamukkale ilçesi Kervensaray Mahallesi’nde, Merve Abra, oturduğu apartmanın 3. kattaki evinin balkon camını silerken düştü.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Abra’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk annesi Abra’nın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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