Balkonda ölümün görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de Hüseyin Çiçek'in (71) evinin balkonunda oturduğu esnada sokakta çıkan kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmalarla hayatını kaybettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı.

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23 Ağustos Perşembe günü Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi 220 Sokak’ta iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü; taraflar birbirine ateş açtı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, bu sırada evinin balkonunda oturan işçi emeklisi 5 çocuk babası Hüseyin Çiçek’in göğsüne isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çiçek ile silahlı kavgada yaralanan M.G., N.E. ve E.T., Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çiçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KOLON KANSERİNİ YENMİŞTİ, FAİLLERİ TUTUKLANDI

2017’de yakalandığı kolon kanserini 5 yıl boyunca gördüğü tedavinin ardından geçen yıl atlatan Çiçek’in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Çiçek için Buca Cemevi’nde cenaze düzenlendi. Çiçek’in cenazesi, gözyaşlarıyla Buca Kırıklar Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve S.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.Ö. ve S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÇİÇEK’İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta karşılaşan iki grubun birbirine ateş açtığı ve daha sonrada olay yerinden kaçtığı anlar yer alıyor. (DHA)