Abone Ol

Balkondan düşen kadın yaralandı

İstanbul'da iftar sonrası balkona çıkan Aliye H., üçüncü kattan toprak zemine düştü.

Yayınlanma: 09:42 - 12 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Balkondan düşen kadın yaralandı

Olay, Güngören ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iftar sonrası balkona çıkan 23 yaşındaki Aliye H. henüz belirlenemeyen bir nedenle üçüncü kattan toprak zemine düştü.

Ambulansla hastaneye kaldırılan ve hastanedeki tedavisi süren genç kadının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Görgü tanığı Şinasi İlhanlı, şunları söyledi:

“Burada oturuyorduk. Yukarıdan bir ses geldi. Birinin düştüğünü anladık. Arkadaşla birlikte oraya doğru gittik. Çimler vardı, yanında da demirler vardı. Allah’tan demirlere çarpmadan toprak zemine düştü. Ailesi geldi. Sonra ambulans geldi, hastaneye kaldırıldı. Ambulansa kaldırılırken baygındı” ifadesini kullandı.” (DHA)

Balkondan düşen kadın öldü: Kriz ihtimali...İlginizi ÇekebilirBalkondan düşen kadın öldü: Kriz ihtimali...Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Zeynep öldüİlginizi ÇekebilirBalkondan düşen 1,5 yaşındaki Zeynep öldüBalkondan düşen kadını tutmaya çalışırken yaralandıİlginizi ÇekebilirBalkondan düşen kadını tutmaya çalışırken yaralandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
istanbul Kadın
X Reklam