Balkondan düşen kadın yaralandı

İstanbul'da iftar sonrası balkona çıkan Aliye H., üçüncü kattan toprak zemine düştü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Güngören ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iftar sonrası balkona çıkan 23 yaşındaki Aliye H. henüz belirlenemeyen bir nedenle üçüncü kattan toprak zemine düştü.

Ambulansla hastaneye kaldırılan ve hastanedeki tedavisi süren genç kadının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Görgü tanığı Şinasi İlhanlı, şunları söyledi:

“Burada oturuyorduk. Yukarıdan bir ses geldi. Birinin düştüğünü anladık. Arkadaşla birlikte oraya doğru gittik. Çimler vardı, yanında da demirler vardı. Allah’tan demirlere çarpmadan toprak zemine düştü. Ailesi geldi. Sonra ambulans geldi, hastaneye kaldırıldı. Ambulansa kaldırılırken baygındı” ifadesini kullandı.” (DHA)

İlginizi Çekebilir Balkondan düşen kadın öldü: Kriz ihtimali...

İlginizi Çekebilir Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Zeynep öldü

İlginizi Çekebilir Balkondan düşen kadını tutmaya çalışırken yaralandı