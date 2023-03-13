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Banka şubesi gibi geziyormuş, tomar tomar parayla yakalandı

Nitelikli dolandırıcılık suçundan 12 kaydı bulunan H.Ç. , polis tarafından yakalandı. H.Ç.'nin üzerinde 217 bin 800 TL ele geçirildi.

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Banka şubesi gibi geziyormuş, tomar tomar parayla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Teknik Takip İzleme Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçuna karıştığını belirlediği H.Ç.’yi teknik takibe aldı.

Bankalar Caddesi’nde tespit edilen ve polisi görünce kaçmaya başlayan H.Ç., polisin sıkı takibi ile yakalandı. H.Ç.’nin üzerinde poşet içerisinde konulmuş 217 bin 800 TL ele geçirildi.

İncelemede, H.Ç.’nin son olarak İ.Ç. adlı bir kişinin 98 bin TL’sini dolandırdığı belirlendi. 12 suç kaydı bulunan H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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