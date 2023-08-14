Abone Ol

Baraj gölüne giren kişi kayboldu

Adana'nın Çukurova ilçesinde baraj gölüne girdikten sonra kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Baraj gölüne giren kişi kayboldu

Çukurova ilçesinde yaşayan Yusuf E. (22), arkadaşlarıyla Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü’nde geldi.

Serinlemek için suya giren Yusuf E. bir süre sonra gözden kayboldu. Yusuf E’nin sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu polise bildirdi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.

Dalgıçlar Yusuf E’yi bulmak için çalışma başlattı. (AA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam