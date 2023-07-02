Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Ramazan Taşdemir yönetimindeki motosiklet, Kayı Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı
İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiği belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Taşdemir’in cenazesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)