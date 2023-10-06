Bartın’da anız ateşi faciası: Bir çiftçi yanarak öldü
Bartın'ın Ulus ilçesinde, evinin önünde anız yaktıktan sonra sarp arazide dengesini kaybedip düşerek bayılan Muzaffer Bayar (78), yanarak hayatını kaybetti.
Bartın’ın Ulus ilçesi Kumluca beldesi Hisar köyünde saat 17.00 sıralarında Muzaffer Bayar, evinin yanında bulunan yamaçtaki arazide anız ateşi yaktı. Alevleri kontrol etmek isteyen Bayar, sarp arazide ayağının kayması sonucu düşüp bayıldı.
Akşam eve dönmeyen Bayar’ın ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri ve köy halkı, Bayar’ı aradı. Arama sırasında evin yanındaki tarlada anız yakılması sonucunda sönmüş alevler görüldü.
Sarp arazide düşerek bayıldığı belirlenen Muzaffer Bayar’ın yanmış haldeki cansız bedenine ulaşıldı. Bayar’ın cansız bedeni, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)