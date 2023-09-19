Bartın’da döner yiyen 18 kişi hastanelik oldu

Bartın'da lise binasının yanında bulunan lokantadan öğle yemeğinde tavuk döner yiyen 10 öğrenci ve 8 veli, hastaneye kaldırıldı.

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Bartın merkezinde bulunan Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrenciler ve veliler, öğle yemeğinde okulun yanındaki bir lokantadan tavuk döner yedi. Akşam saatlerinde ise bazı öğrenciler ve veliler, mide bulantısı ve kusma gibi rahatsızlıklar yaşamaya başladı.

Öğrenciler ve veliler, özel araçlarıyla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan 18 kişiden 7’si, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu edildi. Zehirlenenler arasında yer alan hamile bir kadının ise tedavisi devam ediyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, lokantaya giderek dönerden numune aldı. (DHA)