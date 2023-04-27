Başakşehir’de iplik yüklü kamyon devrildi
Başakşehir'de ağaçlık alana devrilen iplik yüklü kamyonun sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Ziya Gökalp Mahallesi O-3 Güney Yan Yolda Emre Kama yönetimindeki 16 EN 460 plakalı iplik yüklü kamyon, bariyerlere çarptıktan sonra ağaçlık alana devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Kama, itfaiye ekiplerinin yardımıyla yara almadan sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Devrilen kamyon vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.(AA)