Başakşehir’de kaza! Bariyer ok gibi saplandı
İstanbul Başakşehir'de aşırı hızla ilerlediği iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce hafif ticari araca ardından bariyerlere çarptı. Bariyer otomobile ok gibi saplanırken, kazada bir kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında, Güvercintepe Mahallesi Güney yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızla ilerleyen 35 AJD 054 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ayrımında bulunan kaldırımın üzerine çıktı.
06 BJT 595 plakalı hafif ticari araca çarpan otomobil savrularak bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobildeki iki kişiden biri hafif şekilde yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. (DHA)