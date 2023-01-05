Başı pres makinesine sıkışan işçi feci şekilde can verdi
Kayseri'de başı pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 23. Cadde’de, kilitli parke taşı üretimi yapan bir iş yerinin dökümhanesinde çalışan Yusuf Günbay’ın (40) başı pres makinesine sıkıştı.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, Günbay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. (AA)