Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde köpeği 'Tomi' ile birlikte yürüyüşe çıkan Fadime Başar (70), başıboş köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı.
Karaşar Mahallesi’nde yalnız yaşayan ve dün akşam saatlerinde köpeği ‘Tomi’ ile birlikte yürüyüşe çıkan Fadime Başar, çok sayıda başıboş köpeğin saldırısına uğradı.
Başar, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Köpeği ise diğer köpeklerin saldırısı sonucu telef oldu. Fadime Başar, Beypazarı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. (DHA)