Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 8 kişi yakalandı

Erzincan'da başkasının yerine ehliyet sınavına giren 8 kişi yakalandı. Şüpheliler emniyete götürüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında başkasının kimliğini kullanarak sınava giren kişiler olduğunu fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, okulda başkasının yerine sınava girdikleri belirlenen 8 kişiyi yakaladı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organizatör oldukları değerlendirilen 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 10 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. (AA)