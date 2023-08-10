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Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi ve eşi silahla vurularak ölmüş halde bulundu.

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Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular

Antalya’da bir beton firmasında çalışan Ercan Bayat’a (50) işe gitmediği için ulaşamayan arkadaşları, komşularından evlerine bakmalarını istedi. Yeni Mahalle’de tek katlı eve giden komşuları, bahçede Bayat ile eşi Elif Bayat’ı (48) başlarından tabancayla vurulmuş halde buldu.

Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan incelemede Bayat çiftinin ölü olduğu belirlendi. Tabancanın da Ercan Bayat’ın elinde olduğu görüldü.

Bayat çiftinin cenazeleri, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Elif Bayat’ın da Belek Turizm Merkezi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde çalıştığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  (AA)

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