Bastığı kalas kırıldı, zemine düşüp öldü
Kahramanmaraş'ta çalıştığı inşaatta bastığı kalasın kırılması sonucu 4,5 metre yükseklikten beton zemine düşen Adem Kar (55), hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş’ta gerçekleşen olay, öğle saatlerinde Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesinde meydana geldi. Adem Kar, çalıştığı apartman inşaatının birinci katında, üzerine bastığı kalasın kırılması sonucu yaklaşık 4,5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Adem Karın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Adem Karın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)