Batmanda damatla kayınpeder çatıştı: 3 yaralı

Batman'ın Sason ilçesinde damat Ş.B. (28) ve kayınpederi M.C. (55) arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Ş.B., ağabeyi S.B. (40) ile kayınpeder M.C. yaralandı.

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Sason ilçesinde damat ve kayınpederi arasında silahlı kavga çıktı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Ekinlik köyünde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasında olan Ş.B., ağabeyi S.B. ile köye gelerek, kayınpederi M.C. ile görüştü.

Taraflar arasında görüşme bir süre sonra tartışmaya, ardından silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.B. S.B. ve M.C. yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma köyde güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesine buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan M.C.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. (DHA)

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