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Bayram namazına giderken kanlı pusu

Samsun'un Alaçam ilçesinde bayram namazı için evinden çıkan Harun Altınkaynak (28) silahlı saldırıya uğradı.

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Bayram namazına giderken kanlı pusu

Alaçam’ın Yeşilköy mahallesinde bayram namazı için evinden çıkan Harun Altınkaynak, husumetlisi B.O tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Karnına isabet eden kurşunla yaralanan Altınkaynak, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Şüpheli B.O. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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