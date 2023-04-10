Bayram Ulgaç cinayetinde 1 tutuklama
İzmir'in Buca ilçesinde, Bayram Ulgaç'ın (34) sokakta silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Z. tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, geçen 3 Nisan günü saat 23.00 sıralarında Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Bayram Ulgaç, yolda yalnız yürürken silahlı saldırı sonucu kasığına isabet eden kurşunla yaralandı.
Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Ulgaç, ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Ulgaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olayın ardından şüpheli olarak Ramazan Z. ve Cengizhan Ö.’yü gözaltına aldı. İki şüpheli, polisteki sorgularında susma hakkını kullandı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Cengizhan Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)