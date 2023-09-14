Bayrampaşa’da el freninin çekilmediği kamyon 9 araca çarptı

İstanbul Bayrampaşa'da, bir zincir markete ait kamyonun şoförü, yokuş aşağı sokağa girmek istedi. Park halindeki araçlar nedeniyle sokağa giremeyen sürücü Efkan Kızıltaş, el frenini çekmeyi unutarak kamyondan indi. Hareket eden kamyonu durdurmak isterken, kamyon ile çarptığı araç arasında sıkıştı. Kamyon sokakta park halinde bulunan diğer araçlara çarparak durdu. Kazada, kamyon şoförü yaralandı.

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İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi Orta Mahalle’deki Ay Sokak’ta saat 15.40 sıralarında trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, bir süpermarketin kamyon şoförü Efkan Kızıltaş, eğimli bir sokaktan geçmek istedi. Ancak park edilmiş araçlar yüzünden sokak girişine ulaşamadı. Şoför Kızıltaş, yol istemek için kamyonundan indiğinde el frenini çekmeyi unuttu ve kamyon yokuş aşağı hareket etmeye başladı.

Hareket eden kamyonu durdurmak için binmeye çalışan Kızıltaş, kamyon kapısı ile başka bir araç arasında sıkıştı. Sıkışan şoför, kendini yere attığında kamyon, sokak üzerinde park halindeki 8 araca daha çarparak durdu. Kazada yaralanan kamyon şoförü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan 9 araçta da maddi hasar meydana geldi.

O ANLARI ANLATTI

Kazaya karışan araçlardan birinin sahibi İrfan Özcan “Kamyon yukarıdan rampadan aşağı inerken dönemedi açıktan alması lazımdı. Dönemeyince de adamcağız durdu geri de alamadı ve arabadan indi. Koskoca kamyon, daha adamın yarısı arabadan inince kamyon hareket etti. Hareket edince tabi soldaki arabaya vurdu, arabayla kendi kapısına sıkışınca şoförün eli ayağı boşaldı attı kendini yuvarlandı. Kamyon da hızlı bir şekilde hareket etmeye başladı, önce siyah arabaya vurup sonra kırmızı arabaya vurdu ardından öndeki tüm arabalara vurdu. Bizim arabamız pert, sol tarafı tamamen gitti” dedi. (DHA)