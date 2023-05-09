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Bebek evde ölü bulundu, annesi gözaltında

Kastamonu'da 5 aylık bir bebek evinde ölü bulundu, komşular 112'yi aradı bebeğin annesi gözaltına alındı.

Yayınlanma: 15:44 - 09 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Bebek evde ölü bulundu, annesi gözaltında

Topçuoğlu Mahallesi Onay Sokak’ta oturan anne Y.G’nin sesini duyan yakınları eve geldi.

Y.G’nin 5 aylık çocuğu Esmanur G’nin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede küçük Esmanur’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne Y.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bebeğin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği belirtildi.  (AA)

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